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Защита обжаловала арест экс-губернатора Рязанской области по делу о взятке

Защита обжаловала арест экс-главы Рязанской области Любимова по делу о взятке

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Басманный суд Москвы была подана апелляционная жалоба от защиты на решение об аресте бывшего губернатора Рязанской области и экс-сенатора Николая Любимова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере за «общее покровительство и попустительство в ходе исполнения служебных обязанностей», сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из суда.

«В суд поступила апелляционная жалоба на решение о мере пресечения в отношении Любимова, которая включает заключение под стражу», — поделился собеседник агентства.

Ранее Басманный суд Москвы принял решение арестовать Любимова на два месяца, предъявив ему обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся получения взятки в крупном размере. Следствие утверждает, что Любимов получил деньги и иное имущество в значительном объеме за общее покровительство и бездействие в период своего руководства регионом.

С 2017 по 2022 год Любимов занимал пост губернатора Рязанской области, а затем стал сенатором от этого региона. За день до ареста Совет Федерации принял решение о досрочном прекращении его полномочий, основываясь на его собственном заявлении.

На днях министру здравоохранения Владимирской области Валерию Янину, которому предъявлены обвинения в растрате и превышении полномочий, была назначена мера пресечения в виде ареста. Согласно версии следствия, начиная с 2021 года обвиняемый, занимавший должность главного врача Александровской районной больницы, неправомерно начислял выплаты своим подчиненным, часть из которых возвращалась ему.

Ранее был арестован замглавы центра обеспечения минздрава Чувашии.

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