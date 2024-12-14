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Появились подробности об аресте экс-губернатора Рязанской области

РБК: экс-губернатор Рязанской области Любимов год находился под наблюдением ФСБ

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Максим Блинов/РИА Новости

Бывший губернатор Рязанской области и экс-сенатор от региона Николай Любимов находился под наблюдением сотрудников Федеральной службы безопасности России около года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

12 декабря Басманный районный суд города Москвы постановил заключить в СИЗО Любимова по делу о взятке в особо крупном размере. По данным газеты «Коммерсантъ», речь идет 250 млн. рублей.

Источник РБК сообщил, что Любимова задержали следователи управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ Следственного комитета России. Со следователями работали сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ России.

По данным агентства, Любимова, в том числе, подозревают в «покровительстве» компаний при заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования в Рязанской области.

Ранее бывший глава МЧС Киргизии Султан Ураманаев был задержан по подозрению в коррупции.

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