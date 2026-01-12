Размер шрифта
Новости политики

Страны ЕС обсуждают внесение КСИР в список «террористических организаций»

ЕС готовит новые санкции против Ирана
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Страны Евросоюза обсуждают внесение иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список «террористических организаций». Об этом рассказал на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни, передает РИА Новости.

Также, по его словам, готовится новое предложение по более строгим санкциям против Ирана.

«По поводу внесения в список террористических организаций обсуждение между государствами-членами продолжается в конфиденциальном порядке и процедуры идут. Я не могу вдаваться в подробности в этом отношении, но в соответствии с общими правилами, касающимися санкций, такое решение должно быть принято государствами-членами единогласно», — уточнил Анвар аль-Ануни.

12 января президент США Дональд Трамп заявил, общаясь с журналистами на борту своего самолета, что руководство Ирана пересекает красную линию, жестко подавляя протесты, охватившие территорию страны. Он также подчеркнул, что Белый дом относится к этой проблеме крайне серьезно.

11 января телеканал CNN сообщил: Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране.

Ранее в Иране протестующие подожгли здание Корпуса стражей исламской революции.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27601495_rnd_9",
    "video_id": "record::add59c7b-16a2-4a70-9365-b304f33c48a3"
}
 
