В СК уточнили число младенцев, погибших в роддоме Новокузнецка в новогодние праздники

Следственный комитет по Кемеровской области подтвердил информацию о гибели девяти младенцев в родильном доме в Новокузнецке в период новогодних праздников. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, в январе 2026 года в родильном доме №1 в Новокузнецке скончались девять новорожденных детей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность». В настоящее время допрашиваются должностные лица медицинского учреждения.

Как сообщили в региональном Минздраве, еще четыре ребенка были переведены из роддома на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу. Они находятся в отделении интенсивной терапии.

О гибели младенцев во время новогодних праздников сообщил Telegram-канал «Новокузнецк 112». Отмечается, что новорожденные умерли в течение одной недели. При этом дважды погибали по три ребенка в сутки. Авторы публикации отметили, что трагедии произошли на фоне рекордно низкой рождаемости в Кемеровской области. На данный момент роддом не работает. Официальной причиной его закрытия называется карантин из-за ОРВИ.

По данным Telegram-канала SHOT, девять младенцев могли погибнуть из-за респираторной инфекции. Некоторые родители также сообщают об острой нехватке персонала в роддоме, что также могло стать причиной трагедии.

