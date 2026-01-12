Размер шрифта
Часть Одессы осталась без света

Авария на электросетях произошла в Одессе
Gleb Garanich/Reuters

Авария на электросетях произошла в Одессе. Об этом сообщает энергетическая компания ДТЭК по региону на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В 17:58 (18:58 мск) произошла аварийная ситуация на оборудовании. Без света осталась часть жителей Одесского района, в частности Пересыпского района Одессы», — говорится в публикации.

В ДТЭК добавили, что специалисты компании уже работают на местах, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Утром 12 января пресс-служба компании «Черниговоблэнерго» сообщила об отключении электричества в ряде населенных пунктов Новгород-Северского района Черниговской области. Жители остались без света в связи с повреждением важного энергетического объекта. Представители компании отметили, что специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам, когда это будет безопасно.

10 января украинское агентство УНИАН написало, что жители расположенного на окраине Киева села Софиевская Борщаговка перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества. К тому моменту свет в населенном пункте отсутствовал около 40 часов. Позднее к гражданам обратился глава государственной администрации Киевской области Николай Калашник и призвал их не блокировать дороги.

Ранее Зеленский заявил о сложной ситуации в энергетике Украины.
 
