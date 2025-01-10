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В Киеве обвалилась стена жилого дома из-за прорыва трубы отопления

«Новости Live»: рядом с центральным вокзалом Киева обвалилась стена дома
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Соцсети

Стена многоэтажного дома обвалилась в районе Центрального железнодорожного вокзала в Киеве после прорыва трубы отопления. Об этом сообщило украинское издание «Новости Live».

По данным издания, в результате произошедшей коммунальной катастрофы еще более 230 многоэтажек остались без отопления. Пострадавшие в результате инцидента, предварительно, отсутствуют.

Также в украинских СМИ и социальных сетях распространилась информация о частичном затоплении улицы в Соломенском районе столицы из-за прорыва трубы.

До этого в Челябинской области у пенсионерки в квартире рассыпалась бетонная стена. Как писала местная газета «Вперед», инцидент произошел в ночь на 11 сентября в микрорайоне Гончарка города Троицка. По данным издания, 85-летняя хозяйка квартиры позвонила родственникам и рассказала, что стены в ее жилье «ходят ходуном», после чего через некоторое время перекрытие между первым этажом и подвалом рассыпалось. Но пенсионерки в этот момент дома уже не было. За несколько минут до ЧП ее забрала из квартиры дочь.

Ранее жительница Перми рассказала, как обрушился ее дом.

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