Суд в Москве рассмотрит дело в отношении историка Тамары Эйдельман

Московский суд рассмотрит дело в отношении Эйдельман о реабилитации нацизма
Тамара Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом)/YouTube

Московский городской суд рассмотрит уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении историка Тамары Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в Telegram-канале.

Отмечается, что уголовное дело поступило в суд 12 января. Следствие обвиняет Эйдельман в реабилитации нацизма и публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации.

29 декабря прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о реабилитации нацизма и фейках в отношении историка Эйдельман.

В октябре Московский суд заочно арестовал Эйдельман по делу о реабилитации нацизма.

В конце декабря 2024 года Эйдельман была оштрафована на 45 тысяч рублей за неисполнение закона об иноагентах.

Кроме того, по данным столичной прокуратуры, в январе против Эйдельман возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета).

Ранее стала известна причина признания историка Эйдельман иноагентом.

