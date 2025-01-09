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Названа причина признания историка Эйдельман иноагентом

ТАСС: Эйдельман вела политическую деятельность в интересах иностранной компании
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Тамара Эйдельман/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Историк Тамара Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) осуществляла политическую деятельность и распространяла недостоверные сведения об специальной военной операции (СВО) в интересах иностранной организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«В Минюст России из Федеральной службы по финансовому мониторингу поступила информация о получении Эйдельман Т. Н. денежных средств из иностранных источников», — говорится в сообщении.

В то же время в решении суда отмечается, что Эйдельман давала комментарии и интервью СМИ, которые ранее были признаны иноагентами.

В конце декабря 2024 года Эйдельман была оштрафована на 45 тысяч рублей за неисполнение закона об иноагентах.

А в июне против нее возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Заслуженная учительница РФ опубликовала на своем YouTube-канале несколько видео, после чего в ее отношении началась проверка. По этой статье живущей в Португалии Эйдельман грозит до пяти лет лишения свободы. Однако адвокат Александр Бенхин выразил мнение, что таким сроком дело не ограничится.

В беседе с RTVI историк заявила, что возбуждение уголовного дела ей неприятно. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Матвиенко заявила об ужесточении в будущем законов об иноагентах.

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