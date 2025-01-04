Против историка Тамары Эйдельман завели новое уголовное дело

В отношении историка Тамары Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) возбуждено новое уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В отношении Тамары Эйдельман возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета)», — говорится в сообщении.

В конце декабря Эйдельман была оштрафована на 45 тысяч рублей за неисполнение закона об иноагентах.

В июне 2024 года против Эйдельман возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Заслуженная учительница РФ опубликовала на своем YouTube-канале несколько видео, после чего в ее отношении началась проверка. По этой статье живущей в Португалии Эйдельман грозит до пяти лет лишения свободы. Однако адвокат Александр Бенхин выразил мнение, что таким сроком дело не ограничится.

В беседе с RTVI историк заявила, что возбуждение уголовного дела ей неприятно. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внес Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) в реестр террористов и экстремистов.