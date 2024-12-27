Историка Тамару Эйдельман оштрафовали за неисполнение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы постановил оштрафовать на сумму 45 тысяч рублей историка Тамару Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В марте этого года Эйдельман оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

В июне против Эйдельман возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Заслуженная учительница РФ опубликовала на своем YouTube-канале несколько видео с противоречивым содержанием, после чего в ее отношении началась проверка. По этой статье, живущей в Португалии Эйдельман грозит до пяти лет лишения свободы. Однако адвокат Александр Бенхин выразил мнение, что таким сроком дело не ограничится.

В беседе с RTVI историк заявила, что возбуждение уголовного дела ей неприятно. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внес Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) в реестр террористов и экстремистов.