Суд заочно арестовал Тамару Эйдельман по делу о реабилитации нацизма

Московский суд заочно арестовал историка Тамару Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Эйдельман предъявили обвинение также по статье УК РФ о фейках про армию РФ.
«Установлено, что 5 мая 2024 г. иноагент Эйдельман опубликовала на публичном канале, администрируем ею, видеозапись авторской программы, содержащую высказывания с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах ВОВ», — говорится в сообщении ведомства.
По данным правоохранителей, в июле того же года Эйдельман распространила заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил России.
Как уточняется, расследование контролирует московская прокуратура.
В конце декабря 2024 года Эйдельман была оштрафована на 45 тысяч рублей за неисполнение закона об иноагентах.
Кроме того, по данным столичной прокуратуры, в январе против Эйдельман возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета).
Ранее стала известна причина признания историка Эйдельман иноагентом.