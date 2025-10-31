На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд заочно арестовал Тамару Эйдельман по делу о реабилитации нацизма

Прокуратура Москвы: историк Тамара Эйдельман заочно арестована
true
true
true
close
Тамара Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом)/YouTube

Московский суд заочно арестовал историка Тамару Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Эйдельман предъявили обвинение также по статье УК РФ о фейках про армию РФ.

«Установлено, что 5 мая 2024 г. иноагент Эйдельман опубликовала на публичном канале, администрируем ею, видеозапись авторской программы, содержащую высказывания с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах ВОВ», — говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранителей, в июле того же года Эйдельман распространила заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил России.

Как уточняется, расследование контролирует московская прокуратура.

В конце декабря 2024 года Эйдельман была оштрафована на 45 тысяч рублей за неисполнение закона об иноагентах.

Кроме того, по данным столичной прокуратуры, в январе против Эйдельман возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета).

Ранее стала известна причина признания историка Эйдельман иноагентом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами