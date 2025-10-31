Суд заочно арестовал Тамару Эйдельман по делу о реабилитации нацизма

Московский суд заочно арестовал историка Тамару Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Эйдельман предъявили обвинение также по статье УК РФ о фейках про армию РФ.

«Установлено, что 5 мая 2024 г. иноагент Эйдельман опубликовала на публичном канале, администрируем ею, видеозапись авторской программы, содержащую высказывания с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах ВОВ», — говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранителей, в июле того же года Эйдельман распространила заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил России.

Как уточняется, расследование контролирует московская прокуратура.

В конце декабря 2024 года Эйдельман была оштрафована на 45 тысяч рублей за неисполнение закона об иноагентах.

Кроме того, по данным столичной прокуратуры, в январе против Эйдельман возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета).

Ранее стала известна причина признания историка Эйдельман иноагентом.