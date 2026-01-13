Размер шрифта
СМИ сообщают о взрывах в Киеве

Фокус: в Киеве произошли взрывы
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Фокус».

По информации украинского Telegram-канала «Страна. ua», звуки взрывов также были слышны в Броварах Киевской области Украины.

Уточняется, что в столице Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.

Сегодня ночью украинские СМИ писали о взрывах в Одессе на юге Украины. До этого взрывы произошли в Павлограде на юго-востоке республики.

Российские военные в ночь на 9 января нанесли удар «Орешником» по объектам во Львовской области. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество и в первую очередь США отреагировать на атаку. Глава МИД страны Андрей Сибига сообщил, что Киев срочно созывает Совет безопасности ООН.

Целью «Орешника» во Львовской области был авиаремонтный завод, заявило Минобороны РФ. По информации ведомства, были поражены производственные цеха, складские помещения с БПЛА и инфраструктура аэродрома предприятия.

Ранее в Минобороны РФ заявили об ударах по энергообъектам Украины.

