В Минобороны РФ заявили об ударах по энергообъектам Украины

Российские войска уничтожили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), военные аэродромы, предприятия по производству дронов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что для осуществления операции использовались боевые самолеты, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Кроме того, российские военнослужащие нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранным наемникам в 157 районах.

Утром 12 января военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что Вооруженные силы России утром 12 января нанесли удар по военному объекту в Киеве. По его словам, удары наносились при помощи беспилотника «Герань».

Ночью 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Telegram-канал «Военная хроника» написал, что на украинскую столицу был массированный налет беспилотников типа «Герань». Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко позже сообщила, что в столице более полумиллиона человек остались без света.

Ранее населенный пункт в Запорожской области перешел под контроль ВС РФ.