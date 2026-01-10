Размер шрифта
Минобороны сообщило о перехвате 33 украинских беспилотников

Силы ПВО перехватили 33 украинских беспилотника в шести регионах
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в российских регионах. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, 10 БПЛА сбили в Ростовской области, семь – над акваторией Каспийского моря, по четыре — в Волгоградской и Астраханской областях, по три — в Калмыкии и Краснодарском крае и еще два уничтожили в Белгородской области.

Днем 10 января губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что хуторы Светлый и Волченский оказались обесточены в результате атаки беспилотников на линии электропередач (ЛЭП). Помимо этого, в хуторе Белгородцев и поселке Углеродовском повреждены два частных дома — в них выбиты стекла. В Углеродовском также повреждены два легковых автомобиля.

Кроме того, в Макеевке ДНР в результате ночной атаки украинского дрона получила повреждения станция технического обслуживания (СТО).

Ранее в Волгоградской области из-за налета БПЛА произошел пожар на нефтебазе.

