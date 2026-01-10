В Роспотребнадзоре рассказали о помощи пассажирам на фоне переносов рейсов

Роспотребнадзор оказывает консультационную помощь пассажирам при задержках авиарейсов и проблемах с выдачей багажа из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.

«Снежный циклон, прошедший в Москве 9 января, вызвал сбои в работе воздушного транспорта», — говорится в сообщении.

Специалисты рассказали, что оказывают пассажирам помощь в рамках закона о защите прав потребителей. Они добавили, что в случае отказа в удовлетворении законных требований пассажира Роспотребнадзор может принять обращение и оказать консультационную и практическую помощь.

Граждане могут оставить свой запрос через раздел «Обращения граждан» на официальном сайте ведомства или обратиться по телефону 8 800 555-49-43.

До этого в пресс-службе Минтранса сообщили, что все аэропорты столичного региона – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — принимают и отправляют рейсы. В публикации говорится, что к 12:00 мск воздушные гавани обслужили на прием и выпуск суммарно 603 рейса, в том числе Шереметьево — 214. За последние два часа: 143 и 52 рейса соответственно.

10 января московский аэропорт Шереметьево приостановил обслуживание рейсов на прилет в связи с неблагоприятными погодными условиями. Изначально ограничения ввели до 8:00 мск, позднее срок их действия продлили.

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей России.