Ограничения введены в аэропорту Махачкалы

В аэропорту Махачкалы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Махачкала (Уйташ). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он, отметив, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Предположительно, это связано с атакой беспилотников.

Ранее ограничения были сняты в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса.

До этого Роспотребнадзор сообщил, что оказывает консультационную помощь пассажирам при задержках авиарейсов и проблемах с выдачей багажа из-за погодных условий. Там отметили, что снежный циклон, прошедший в Москве 9 января, вызвал сбои в работе воздушного транспорта в московском регионе.

Ранее в Пулково прокомментировали сообщения о застрявшем в сугробе самолете.