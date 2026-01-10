Размер шрифта
Новости. Общество

В трех городах России сняли ограничения на работу аэропортов

Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Магаса, Грозного и Владикавказа
«Газета.Ru»

Три российских аэропорта — в Грозном, Владикавказе и Магасе — возобновили работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

По словам Кореняко, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. В период их действия один самолет, следовавший в Грозный, «ушел» на запасной аэродром.

Утром пресс-секретарь Росавиации заявил о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа, Магаса и Грозного. Позднее глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что в аэропорту Владикавказа был объявлен план «Ковер».

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов, при объявлении которого пилотам находящихся в воздухе самолетов и вертолетов поступает приказ немедленно посадить борт или вывести его из определенной зоны. Ввести план «Ковер» могут по разным причинам, включая внезапное изменение метеорологических условий и атаку беспилотников.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево сняли введенные из-за непогоды ограничения.

