В Махачкале отменили ограничения на работу аэропорта Уйташ

Аэропорт Уйташ в Махачкале вновь начал принимать и отправлять самолеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Заявление о снятии ограничений на работу воздушной гавани было опубликовано в 17:00 мск.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул пресс-секретарь федерального агентства.

Аэропорт в Махачкале приостановил прием и отправку самолетов днем 10 января примерно в 15:28 мск.

Также в течение дня временные ограничения на работу вводились и в ряде других российских аэропортов. В том числе в воздушных гаванях Грозного, Владикавказа и Магаса. В настоящее время эти аэропорты принимают и отправляют самолеты в штатном режиме.

Утром глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что в аэропорту Владикавказа объявили план «Ковер». Это режим закрытого неба для всех летательных аппаратов, в рамках которого пилотам уже находящихся в воздухе вертолетов и самолетов поступает приказ немедленно посадить борт или вывести его из определенной зоны. Существует несколько причин для введения плана «Ковер», включая внезапное изменение погоды и атаку дронов.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о помощи пассажирам на фоне переносов рейсов.