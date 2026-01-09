СМИ заявили, что береговая охрана США поднялась на танкер в Карибском море

Береговая охрана Соединенных Штатов Америки поднялась на борт нефтяного танкера Olina в Карибском море. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских официальных лиц.

«Береговая охрана США поднялась на пятый нефтяной танкер в пятницу утром. <...> Целью в пятницу стал танкер Olina», — говорится в материале.

До этого агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты проводят операцию по захвату танкера Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго. По словам неназванного американского чиновника, судно шло из Венесуэлы.

Вечером 7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

Соединенные Штаты обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Генпрокурор Пэм Бонди заявила, что правоохранители намерены предъявить обвинения членам экипажа танкера.

Кроме того, Южное командование сообщило, что американские военные захватили танкер Sophia в водах Карибского моря в связи с его «незаконной деятельностью».

Ранее Медведев отреагировал на задержание США российского нефтяного танкера.