Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

СМИ заявили, что береговая охрана США поднялась на танкер в Карибском море

WSJ: береговая охрана США поднялась на борт нефтяного танкера Olina
JBula_62/Shutterstock/FOTODOM

Береговая охрана Соединенных Штатов Америки поднялась на борт нефтяного танкера Olina в Карибском море. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских официальных лиц.

«Береговая охрана США поднялась на пятый нефтяной танкер в пятницу утром. <...> Целью в пятницу стал танкер Olina», — говорится в материале.

До этого агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты проводят операцию по захвату танкера Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго. По словам неназванного американского чиновника, судно шло из Венесуэлы.

Вечером 7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

Соединенные Штаты обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Генпрокурор Пэм Бонди заявила, что правоохранители намерены предъявить обвинения членам экипажа танкера.

Кроме того, Южное командование сообщило, что американские военные захватили танкер Sophia в водах Карибского моря в связи с его «незаконной деятельностью».

Ранее Медведев отреагировал на задержание США российского нефтяного танкера.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27585337_rnd_5",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
РФ ответила Украине «Орешником» за атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, потрясшее Запад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+