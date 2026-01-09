Медведев отреагировал на задержание США российского нефтяного танкера

Соединенные Штаты преступным путем захватили российский нефтяной танкер M/V Bella 1 («Маринера»). Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Да, то, что произошло, – явное нарушение Конвенции ООН по международному морскому праву 1982 г. Но стоит напомнить, что США не ратифицировали её. В этом контексте выдача временного разрешения на флаг нашей страны судну, которое, пусть и незаконно, но преследует наш основной геополитический противник, находящийся в нестабильном состоянии, – шаг с предсказуемыми последствиями», — написал он.

Медведев также отметил, что ответ на действия США будет не в рамках Конвенции по международному морскому праву.

Вечером 7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

Соединенные Штаты обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Генпрокурор Пэм Бонди заявила, что правоохранители намерены предъявить обвинения членам экипажа танкера.

Ранее МИД России отреагировал на захват танкера «Маринера».