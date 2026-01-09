Стало известно, сколько рейсов отменили в Москве из-за непогоды

В Москве из-за непогоды задержали и отменили более 180 рейсов. Об этом сообщает Life.ru cо ссылкой на SHOT.

По данным канала, сотрудники аэропортов на постоянной основе расчищают взлетно-посадочные полосы (ВПП) и обрабатывают самолеты противообледенительными реагентами. При этом на прилет задерживается больше рейсов, чем на вылет.

По информации журналистов, на данный момент во Внуково на вылет задержали пять и отменили шесть рейсов, на прилет — 30 задержали, три — отменили. В Шереметьево на вылет задержали 14 рейсов, два отменили, на прилет задерживается 84 рейса. В Домодедово на вылет было задержано восемь рейсов, один отменен; на прилет — 28 задержано, два — отменено.

Утром 9 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Москву и область накрыла сильная метель. На юге Московской области за минувшие сутки выпало до 65% месячной нормы осадков.

Накануне мощный снегопад обрушился на Москву раньше срока.

Ранее Московскую железную дорогу перевели на усиленный режим работы.