Москвичам рассказали, когда ждать пик снегопада

Пик снегопада, который обрушился на Московский регион вечером 8 января, прогнозируется с 6:00 до 12:00, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Там отметили, что до 9:00 прирост снега может составить до 5,5 см.

«Такой же прирост прогнозируется и с 09:00 до 12:00», — сказал источник агентства.

По его словам, после этого интенсивность осадков уменьшится. В общей сложности за сутки с 21:00 8 января в столице и Подмосковье может выпасть до 20-25 мм осадков, а прирост снега может составить 25-35 см.

Источник подчеркнул, что с 9:00 9 января прогнозируется прирост снежного покрова на 18 см.

Накануне мощный снегопад обрушился на Москву раньше срока. На этом фоне в трех московских аэропортах задержали более 70 рейсов.

В Росавиации заявили, что Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают штатно, несмотря на ливневый снег, однако возможны изменения в расписании. Воздушные гавани перешли на усиленный режим работы и располагают силами и средствами для обслуживания самолетов в непогоду.

Ранее непогода частично обесточила Орловскую область.