Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Москвичам рассказали, когда ждать пик снегопада

Гидрометцентр: пик снегопада в Москве ожидается до полудня 9 января
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Пик снегопада, который обрушился на Московский регион вечером 8 января, прогнозируется с 6:00 до 12:00, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Там отметили, что до 9:00 прирост снега может составить до 5,5 см.

«Такой же прирост прогнозируется и с 09:00 до 12:00», — сказал источник агентства.

По его словам, после этого интенсивность осадков уменьшится. В общей сложности за сутки с 21:00 8 января в столице и Подмосковье может выпасть до 20-25 мм осадков, а прирост снега может составить 25-35 см.

Источник подчеркнул, что с 9:00 9 января прогнозируется прирост снежного покрова на 18 см.

Накануне мощный снегопад обрушился на Москву раньше срока. На этом фоне в трех московских аэропортах задержали более 70 рейсов.

В Росавиации заявили, что Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают штатно, несмотря на ливневый снег, однако возможны изменения в расписании. Воздушные гавани перешли на усиленный режим работы и располагают силами и средствами для обслуживания самолетов в непогоду.

Ранее непогода частично обесточила Орловскую область.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27581653_rnd_5",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+