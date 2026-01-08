В российском автобусе взорвался платежный терминал

Платежный терминал взорвался в автобусе на улице Мира в Перми

Платежный терминал взорвался в салоне автобуса, следовавшего по улице Мира в Перми. Об это сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Обстоятельства происшествия уточняются.

В декабре в здании Пермского национального исследовательского политехнического университета произошел взрыв. Во время испытания гидродинамического стенда взорвалось колесо. Ударной волной в здании снесло двери в лаборатории. Два человека не выжили. Было возбуждено уголовное дело.

В ноябре 2024 года в Перми дети пострадали из-за взрыва газа в колодце. В полиции утверждали, что они сами бросили туда петарду. Как рассказал журналистам отец одного из пострадавших Станислав, версия правоохранительных органов не соответствует действительности. В колодце взорвался именно газ, и его восьмилетний сын получил ожоги головы и рук.

Ранее в Чечне произошел взрыв газа.