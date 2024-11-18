В Перми двое детей пострадали из-за взрыва газа в колодце

В Перми дети пострадали из-за взрыва газа в колодце, в полиции говорят, что они сами бросили туда петарду. Об этом сообщило издание 59.ru.

Как рассказал журналистам отец одного из пострадавших Станислав, версия правоохранительных органов не соответствует действительности. В колодце взорвался именно газ, и его восьмилетний сын получил ожоги головы и рук. 13 ноября мальчик возвращался из школы домой вместе с двумя друзьями. Взрыв случился в тот момент, когда дети проходили мимо колодца. Взрывной волной крышку люка подкинуло вверх.

«Это был именно взрыв газа. Это колодец на газовой магистрали. У нас есть очевидец — женщина, которая видела, как оторвало крышку, и слышала звук взрыва», — отметил Станислав.

Сын пермяка получил 5% ожогов тела. У него пострадали лицо, голова, руки, после взрыва ребенок стал плохо слышать на одно ухо, также у него обгорели куртка и шапка. Его товарищ получил ожоги руки, третий мальчик остался невредим. Станислав уверен, что даже если бы у детей была петарда, она бы все равно не смогла сдвинуть верхнюю часть колодца. В надежде на справедливое расследование инцидента мужчина уже написал обращение в прокуратуру.

Ранее ребенок попал в больницу из-за взрыва стиральной машины.