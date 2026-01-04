РЕН ТВ: в городе Шали в Чечне произошел взрыв газа, пострадали пять человек

В городе Шали Чеченской Республики произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

По его информации, предварительно, пострадали пять человек, включая двоих детей. Все они были доставлены в медицинские учреждения.

4 января взрыв газа произошел в жилом доме в Первоуральске Свердловской области. В результате в трех квартирах случился пожар. Речь идет о здании, расположенном на улице Ильича. Огонь распространился на площади 35 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано силами 16 спасателей и шести единиц техники.

После взрыва газа в Первоуральске три человека попали в больницу.

Как заявил начальник пресс-службы главка МВД по региону Валерий Горелых, инцидент не связан с проявлениями криминала. Предположительно, все произошло из-за нарушений правил техники безопасности.

Ранее в Татарстане взорвался газ во время приготовления плова в гараже.