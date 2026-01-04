Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Чечне произошел взрыв газа

РЕН ТВ: в городе Шали в Чечне произошел взрыв газа, пострадали пять человек
Elya Vatel/Shutterstock/FOTODOM

В городе Шали Чеченской Республики произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

По его информации, предварительно, пострадали пять человек, включая двоих детей. Все они были доставлены в медицинские учреждения.

4 января взрыв газа произошел в жилом доме в Первоуральске Свердловской области. В результате в трех квартирах случился пожар. Речь идет о здании, расположенном на улице Ильича. Огонь распространился на площади 35 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано силами 16 спасателей и шести единиц техники.

После взрыва газа в Первоуральске три человека попали в больницу.

Как заявил начальник пресс-службы главка МВД по региону Валерий Горелых, инцидент не связан с проявлениями криминала. Предположительно, все произошло из-за нарушений правил техники безопасности.

Ранее в Татарстане взорвался газ во время приготовления плова в гараже.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27559471_rnd_4",
    "video_id": "record::9b6fa4d5-e1d2-4f03-bd70-b5de0b99cafb"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+