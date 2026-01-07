На Украине власти поругались из-за отключения больниц от света во Львове

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отругала власти Львова за отключение больниц от света, однако мэр города Андрей Садовой обвинил в этом ее саму. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Свириденко пишет, что Кабмин запретил отключать больницы, поэтому в скором времени будет проведена «проверка фактов возможных нарушений правительственного решения, в частности, во Львове».

Садовой дал понять, что считает виноватым в этом правительство и провел переговоры со Свириденко.

«Есть понимание проблемы и на уровне города и на уровне страны. Решение «сбалансировать» электроэнергию, фактически приравняв аппараты искусственного дыхания к электрочайникам, было не самым мудрым», — заявил мэр.

До этого сообщалось, что во Львове на западе Украины часть больниц и весь электротранспорт отключены от электроснабжения с минувшей ночи. По словам мэра, с этого момента аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы вынуждены работать по графикам отключений. Садовой назвал ситуацию нонсенсом и отметил, что в настоящий момент он пытается связаться с правительством для исправления «этой ошибки».

Премьер-министр Украины сообщала, что отключения света в стране должны происходить реже с 24 декабря. По ее словам, правительство поручило профильным ведомствам к указанной дате направить до 1 ГВт высвобожденных энергетических мощностей на обеспечение бытовых потребителей.

Ранее жители в Черниговской и Харьковской областях Украины остались без света.