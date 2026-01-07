Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

На Украине власти поругались из-за отключения больниц от света во Львове

Мэр Львова Садовой обвинил премьера Свириденко в отключении больниц от света
Shutterstock/Creative Cat Studio

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отругала власти Львова за отключение больниц от света, однако мэр города Андрей Садовой обвинил в этом ее саму. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Свириденко пишет, что Кабмин запретил отключать больницы, поэтому в скором времени будет проведена «проверка фактов возможных нарушений правительственного решения, в частности, во Львове».

Садовой дал понять, что считает виноватым в этом правительство и провел переговоры со Свириденко.

«Есть понимание проблемы и на уровне города и на уровне страны. Решение «сбалансировать» электроэнергию, фактически приравняв аппараты искусственного дыхания к электрочайникам, было не самым мудрым», — заявил мэр.

До этого сообщалось, что во Львове на западе Украины часть больниц и весь электротранспорт отключены от электроснабжения с минувшей ночи. По словам мэра, с этого момента аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы вынуждены работать по графикам отключений. Садовой назвал ситуацию нонсенсом и отметил, что в настоящий момент он пытается связаться с правительством для исправления «этой ошибки».

Премьер-министр Украины сообщала, что отключения света в стране должны происходить реже с 24 декабря. По ее словам, правительство поручило профильным ведомствам к указанной дате направить до 1 ГВт высвобожденных энергетических мощностей на обеспечение бытовых потребителей.

Ранее жители в Черниговской и Харьковской областях Украины остались без света.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27573331_rnd_7",
    "video_id": "record::c6064f23-a772-4505-886a-1b40ca12c30b"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+