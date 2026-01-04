В московских аэропортах задержано более 100 рейсов на фоне ограничений

Во Внуково, Домодедово, Жуковском задержано более 100 рейсов на фоне ограничений

В аэропортах московского авиационного узла Внуково, Домодедово и Жуковский задержано более 100 рейсов на фоне введения временных ограничений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-табло.

«Большая часть задержек не превышает двух часов. Свыше половины задержанных рейсов приходится на аэропорт «Внуково», в «Жуковском» задержано всего по три рейса на прилет и вылет», — говорится в публикации.

Журналисты добавили, что по меньшей мере три рейса отменено.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили еще шесть беспилотников на подлете к столице. Украинские беспилотники пытаются атаковать Москву с 15:39 мск. К настоящему моменту Собянин рассказал о сбитии 32 дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

