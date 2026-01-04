Размер шрифта
На Урале после взрыва в многоэтажке, где пострадали три человека, возбуждено дело

СК: после взрыва в доме в Первоуральске возбуждено уголовное дело
Максим Блинов/РИА Новости

В Свердловской области после взрыва в четырехэтажном жилом доме возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России на платформе Max.

В ведомстве уточнили, что информация о возгорании в квартире на улице Ильича в городе Первоуральске поступила днем 4 января. Возможной причиной возгорания специалисты назвали «хлопок бытового газа». Предварительно, пострадали трое взрослых: хозяйка квартиры получила ожоги, у двух ее соседок выявили отравление угарным газом.

На месте происшествия работают сотрудники СК, МЧС и полиции. Проведен осмотр дома, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы для установления точной причины случившегося.

До этого в МВД России по Свердловской области сообщили, что взрыв газа с последующим возгоранием в жилом доме в Первоуральске не носит криминальный характер. По данным ведомства, причиной инцидента могло стать нарушение правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием.

В результате в трех квартирах произошел пожар. Огонь распространился на площади 35 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано силами 16 спасателей и шести единиц техники.

Ранее в Белгородской области взрыв газа полностью разрушил частный дом.

