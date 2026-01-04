В Первоуральске Свердловской области в доме взорвался газ, горят три квартиры

Три квартиры загорелись в результате взрыва газовоздушной смеси в многоэтажке в Первоуральске Свердловской области. Об этом сообщает региональный МЧС.

Уточняется, что сообщение на дежурный пульт поступило в 13:43 мск. Инцидент произошел на улице Ильича, д. 30. По предварительной информации, пострадали два человека, семь жителей эвакуированы. Детей среди пострадавших нет.

В настоящий момент пожарные ликвидируют пожар в одной из квартир. Также идет эвакуация жителей подъезда, где произошел взрыв.

До этого в Саратове в десятиэтажном доме по адресу улица Ладожская, 5 произошел взрыв бытового газа. По предварительным данным, хлопок газа произошел на девятом этаже. В результате 27-летний мужчина получил ожоги и был госпитализирован. В нескольких квартирах выбиты стекла, однако пожара не возникло, а строительные конструкции дома не пострадали. По факту произошедшего СК завел уголовное дело.

Ранее в Амурской области из-за новогодней гирлянды сгорел дом.