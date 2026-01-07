Экс-помощница Байдена рассказала, какое качество россиян вызывает у нее уважение

Обозреватель RT и бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид в интервью РИА Новости заявила, что главным качеством русской культуры и россиян считает сплоченность.

По ее словам, несмотря на многообразие религий, народов и исторических традиций, а также огромную территорию страны, в России ощущается внутренняя целостность общества. Именно это качество, отметила Рид, вызывает у нее особое уважение.

Она также обратила внимание на то, что, в отличие от США и некоторых европейских стран, не видит в России проявлений расизма и выраженного классового неравенства, о которых часто говорят на Западе.

В конце сентября 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Таре Рид российского гражданства. Российский паспорт она получила в конце декабря. О своем желании получить российский паспорт Рид заявила еще в мае 2023 года.

Ранее Рид заявила о возможном «падении американской империи».