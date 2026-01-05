Один из городов Киевской области остался без света

Город Славутич в Киевской области остался без электричества. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины в Telegram-канале.

«Обесточен город Славутич», — говорится в сообщении.

Накануне губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что в Запорожской области без электричества остаются более 16 тысяч абонентов.

По его словам, электричества нет в Бердянском, Куйбышевском, Каменско-Днепровском и Пологовском муниципальных округах, а также в Мелитопольском городском округе. Часть повреждений произошла в ночное время.

2 января более 85 тысяч абонентов в Луганской народной республике (ЛНР) остались без электричества после атак Вооруженных сил Украины по энергокомплексу региона. Об этом сообщил руководитель Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР, первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин. По его словам, энергетики начали восстановительные работы поврежденных энергообъектов.

Ранее в США предупредили Украину о серьезном испытании этой зимой.