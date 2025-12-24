На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали о новой мере поддержки российских семей в 2026 году

Депутат Чаплин: в 2026 году в РФ появится новая мера поддержки семей с детьми
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

В России с 1 января начнет действовать новая мера поддержки семей – налоговая выплата. Работающие родители с двумя и более детьми получат возможность вернуть 7% из 13% ставки НДФЛ, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Новый механизм налоговой выплаты — это существенный шаг в укреплении финансового положения работающих родителей, которые воспитывают двоих и более детей», — подчеркнул депутат.

Он напомнил, что механизм распространяется на семьи, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Причем эта мера не отменяет другие формы налоговой поддержки – так, россияне по-прежнему могут оформить налоговые вычеты, в том числе на детей.

Чаплин назвал новую налоговую выплату частью комплексного подхода, отметив, что также продолжается работа по другим направлениям – например, в части продления детских пособий, развития программ поддержки многодетных семей, льгот для матерей-героинь.

До этого доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин напомнил, что любой россиянин имеет право оформить налоговые вычеты на детей. При стандартном расчете он составляет 1,4 тыс. рублей на первого ребенка, 2,8 тыс. – на второго и 6 тыс. рублей на каждого последующего ребенка. Семья с четырьмя детьми за год может снизить объем налоговых платежей более, чем на 50 тыс. рублей.

Ранее россиянам сообщили, как рассчитать и оформить налоговый вычет в 2026 году.

