«Турецкие авиалинии» отменили рейсы в Венесуэлу

Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в Каракас на фоне атаки США на Венесуэлу. Об этом сообщает портал Airpohaber.

В связи с текущей ситуацией Turkish Airlines также отменили свои рейсы в Каракас», — сказано в сообщении.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США к взрывам в Каракасе.

Ранее очевидцы раскрыли подробности о взрывах в столице Венесуэлы.