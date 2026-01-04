Посол России сообщил, что обстановка в Каракасе контролируются властями Венесуэлы

Посол России Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что власти Венесуэлы полностью контролируют ситуацию в Каракасе. Его слова приводит RT.

«Ситуация в Каракасе спокойная и полностью контролируется властями», — сказал он.

Посол отметил, что в данный момент в столице пустынно, несмотря на выходной день. Мелик-Багдасаров рекомендовал гражданам России, которые находятся в стране, стараться избегать нахождения рядом с военными, а также энергетическими и телекоммуникационными объектами, так как они могут стать целями для новой атаки со стороны Соединенных Штатов Америки.

3 января 2026 года США нанесли удар по Венесуэле, захватили президента Николаса Мадуро с его женой и вывезли их в Штаты. Мадуро планируют судить за то, что он якобы был главой наркокартеля Cartel de los Soles и совершал другие преступления.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента из правительства Мадуро Делси Родригес. При этом лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо заявила о намерении взять власть в свои руки.

Сам Трамп подчеркнул, что Родригес согласилась сотрудничать с США, и усомнился в способности Мачадо руководить страной, так как у нее «нет поддержки» в Венесуэле.

