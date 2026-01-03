Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Патриарх Кирилл заявил о формировании в России особой цивилизации

Патриарх Кирилл: в России формируется особая цивилизация
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России формируется особая цивилизация, которая станет привлекательной для большого числа стран в мире, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля, трансляцию которой провел телеканал «Спас».

«И особенность этой нашей современной русской цивилизации заключается в том, что мы передовую науку и достаточно развитую экономику соединяем с искренней и глубокой верой в Господа и Спасителя», — заявил патриарх Кирилл,

Патриарх также отметил, что в России строятся тысячи храмов, в то время как в западных странах храмы превращаются «во всякого рода общественные заведения».

До этого патриарх Кирилл заявил о необходимости законодательно ограничить рекламу оккультных услуг, назвав усиление позиций тарологов и нумерологов идеологической диверсией в РФ. В церкви считают показательной поддержку этой позиции на государственном уровне., отметил глава РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл призвал молиться за добрые перемены на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27556225_rnd_2",
    "video_id": "record::3d5d5315-57e6-41dd-99f9-0b9f517def93"
}
 
Теперь вы знаете
Снимаем стресс по методам спецназа. Как адаптировать реальные техники бойцов к собственной жизни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+