Патриарх Кирилл заявил о формировании в России особой цивилизации

В России формируется особая цивилизация, которая станет привлекательной для большого числа стран в мире, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля, трансляцию которой провел телеканал «Спас».

«И особенность этой нашей современной русской цивилизации заключается в том, что мы передовую науку и достаточно развитую экономику соединяем с искренней и глубокой верой в Господа и Спасителя», — заявил патриарх Кирилл,

Патриарх также отметил, что в России строятся тысячи храмов, в то время как в западных странах храмы превращаются «во всякого рода общественные заведения».

До этого патриарх Кирилл заявил о необходимости законодательно ограничить рекламу оккультных услуг, назвав усиление позиций тарологов и нумерологов идеологической диверсией в РФ. В церкви считают показательной поддержку этой позиции на государственном уровне., отметил глава РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл призвал молиться за добрые перемены на Украине.