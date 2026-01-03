СМИ сообщили о взрывах в Каракасе

Взрывы прозвучали в столице Венесуэлы Каракасе. Корреспондент РИА Новости сообщает о возможном ударе американских сил, в том числе по авиабазе.

Как сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев, рано утром в субботу в Каракасе были слышны громкие хлопки, а южный район города, расположенный рядом с крупной военной базой, остался без электричества. Кроме того, местные жители сообщили от том, что в городе сработал сигнал воздушной тревоги. В небе очевидцы заметили американские десантные вертолеты. Отмечается, что ВВС Венесуэлы подняли по тревоге истребители Су-30МКВ для перехват американских самолетов и вертолетов. В воздухе также заметили американские тяжелые вертолеты Chinook.

В середине декабря американский президент Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Глава Белого дома также признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона и пообещал: военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы. Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи».

31 декабря президент Колумбии Густаво Петро заявил, что США нанесли удар по фабрике в Венесуэле, которая, предположительно, связана с производством кокаина.

