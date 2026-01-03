В Сергиевом Посаде ликвидировали открытое горение на рынке «Щедруха»

МЧС сообщило о ликвидации открытого огня в павильонах рынка Сергиева Посада

Открытое горение в торговых павильонах Сергиева Посада полностью ликвидировано. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что к ликвидации пожара привлекались более 80 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и 28 единиц специализированной техники.

Крупный пожар случился ночью 3 января на улице 1-я Рыбная, где загорелись торговые павильоны рынка «Щедруха». В дальнейшем возгорание удалось локализовать на площади около 3 тыс. кв. м.

До этого в Подмосковье произошел пожар в электричке, направлявшейся в сторону Москвы. Инцидент произошел в Электрогорске в момент отправления поезда.

Также в Москве произошел пожар в торгово-административном здании, огнеборцам удалось спасти 15 человек. По данным МЧС, инцидент произошел в здании на улице Пришвина. Загорание мебели произошло на минус первом этаже павильона. Специалисты оперативно ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров.

Ранее в Свердловской области из-за возгорания вагонов-цистерн задержали 14 поездов.