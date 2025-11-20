На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Свердловской области из-за возгорания вагонов-цистерн задержали 14 поездов

На Урале из-за пожара задержаны 14 пассажирских поездов
true
true
true
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В результате возгорания вагонов-цистерн на перегоне Шамары — Кордон Свердловской железной дороги задержаны 14 поездов. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Так, задерживаются следующие поезда:

№2 МоскваВладивосток; №9 Владивосток — Москва; №73 ТюменьСанкт-Петербург; №69 Чита — Москва; №109 Новый Уренгой — Москва; №85 Серов — Москва; №1 Владивосток — Москва; №92 Москва — Северобайкальск; №70 Москва — Чита; №146 Санкт-Петербург — Челябинск; №10 Москва — Владивосток; №14 Санкт-Петербург — Новокузнецк; №78 Москва — Абакан; №72 Санкт-Петербург — Екатеринбург.

Через станции Чусовская и Нижний Тагил выходят на основной маршрут составы: №9 Владивосток — Москва; №146 Санкт-Петербург — Челябинск; №10 Москва — Владивосток; №14 Санкт-Петербург — Новокузнецк. Они задерживаются более чем на восемь часов, уточнили в ФПК.

Также там добавили, что пассажиров поездов, отстающих на более чем четыре часа, обеспечат питанием.

Накануне днем на перегоне Шамары — Кордон на Урале около 17:47 загорелись два вагона-цистерны с газовым конденсатом в хвостовой части грузового поезда. После взрыва движение было приостановлено. Огонь распространился на 1 тыс. кв. м. К тушению пожара привлекли 91 специалиста и 24 единицы спецтехники.

Ранее горящий поезд с техникой ВСУ сняли на видео.

