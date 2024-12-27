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В трех российских аэропортах ввели план «Ковер»

В аэропортах Грозного, Самары и Махачкалы ввели план «Ковер» из-за угрозы БПЛА
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Екатерина Штукина/РИА Новости

План «Ковер» ввели в трех российских аэропортах. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В материале уточняется, что особый режим объявили на территории воздушных гаваней в городах Грозный и Махачкала. Кроме того, ограничения ввели в аэропорту в городе Самаре.

«Задержаны рейсы на вылет и прилет. Предварительно — из-за угрозы атаки беспилотников», — уточнили журналисты.

При этом пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко в своем Telegram-канале опроверг информацию о введении плана «Ковер» в самарском аэропорту. Он подчеркнул, что воздушная гавань продолжает работать в обычном режиме.

27 декабря в Росавиации заявили о приостановке работы аэропортов в городах Казань и Сочи. Как рассказали в федеральном агентстве, ограничения начали действовать около 5:00 мск.

В настоящее время воздушные гавани не принимают и не отправляют самолеты. По словам Кореняко, решение было принято с целью обеспечения безопасности полетов.

Чуть позже пресс-секретарь Росавиации в своем Telegram-канале сообщил, что рано утром ограничения вводились и на работу аэропортов в городах Астрахань и Волгоград. Сейчас воздушные гавани отправляют и принимают самолеты в штатном режиме, введенный на их территории особый режим отменили в 6:40 мск.

Ранее во всех московских аэропортах ввели план «Ковер» в связи с угрозой атаки дронов.

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