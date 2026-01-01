Размер шрифта
Названа главная цель атаки ВСУ на гостиницу и кафе в Херсонской области

Развожаев: ВСУ при атаке в Хорлах хотели сжечь как можно больше мирных жителей
Пресс-служба губернатора Херсонской области/РИА Новости

Главной целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) при атаке села Хорлы в Херсонской области было сжечь как можно больше людей. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что «укротеррористы» напали на мирных жителей практически под бой курантов. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, многие из погибших сгорели заживо, сообщил чиновник.

«Задача была не просто нанести удар, задача была целенаправленной — сжечь как можно больше мирных людей. Это циничное и чудовищное преступление», — написал Развожаев.

Он выразил самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

До этого в МИД России заявили, что удар ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах был заранее спланирован. В министерстве подчеркнули, что украинские военные целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года. Случившееся в ведомстве назвали очередным террористическим актом Украины против населения российских регионов.

В МИД уточнили, что в результате атаки беспилотников ранения получили более 50 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. Не выжили 24 человека, среди них один ребенок.

Ранее появились кадры с места атаки беспилотников ВСУ в Хорлах Херсонской области.

