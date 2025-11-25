Ущерб по уголовному делу Андрея Разина оценивается почти в 500 млн рублей

Ущерб, нанесенный продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, связанного с деньгами поэта Сергея Кузнецова, оценивается примерно в полмиллиарда рублей. Информацию об этом ТАСС получил от источников в правоохранительных органах.

«По результатам проведенной в рамках расследования уголовного дела экспертизы установлено, что материальный ущерб составил около 500 млн рублей. Вместе с тем сумма пока неокончательная и может измениться к концу следствия», — сообщил источник агентства.

Как следует из материалов дела, Разин находится в межгосударственном розыске. В отношении него заочно вынесено постановление о возбуждении дела по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Асель Мухтарова-Казарновская, адвокат семьи Юрия Шатунова, подтвердила эти сведения. По ее словам, уголовное преследование Разина началось в 2021 году по факту незаконного присвоения средств, предназначенных для выплаты лицензионных отчислений поэту Сергею Кузнецову за использование его песен. Вдова Кузнецова признана потерпевшей по данному уголовному делу.

Ранее Разин пообещал представить доказательство авторства хитов «Ласкового мая».