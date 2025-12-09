На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителей Японии призвали готовиться к новым землетрясениям

NHK: в Японии ожидают новые землетрясения магнитудой 7,2 или выше
Uwe Anspach/Global Look Press

Жителей Японии призвали подготовиться к новой волне землетрясений, которые могут возникнуть в ближайшее время. Об этом сообщает местное издание NHK.

Соответствующее предупреждение выпустило Японское метеорологическое агентство. По мнению специалистов, вероятность возникновения крупного землетрясения вдоль Курильской и Японской впадин выше обычного.

Кроме того, ученые сообщили о возможной угрозе цунами от Хоккайдо до Тохоку, однако позже предупреждение сняли. На данный момент жители уже столкнулись с последствиями землетрясения. Цунами высотой 70 сантиметров наблюдалось в порту Кудзи в префектуре Иватэ, а цунами высотой 50 сантиметров — в городе Уракава на Хоккайдо.

Газета South China Morning Post (SCMP) пишет, что на данный момент в результате землетрясений пострадали 30 человек. Из-за природной стихии были повреждены дороги и тысячи людей остались без электричества.

«Землетрясение магнитудой 7,5, произошедшее в 23:15 в понедельник (что ниже первоначального значения в 7,6), повышает вероятность аналогичных или более сильных толчков в ближайшие дни», — говорится в статье.

8 декабря в Японии произошло землетрясение магнитудой более 7. После этого для восточного и северо-восточного побережья страны объявили угрозу цунами. В северной части Японии было приостановлено движение поездов по нескольким железнодорожным линиям.

В этот же день директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук (РАН) Петр Шебалин предупредил, что цунами, вызванное землетрясением в Японии, может достичь Южных Курил.

Ранее премьер-министр Японии назвала количество пострадавших при землетрясении.

