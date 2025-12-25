На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заявили о новой атаке дронов на стратегический мост в Одесской области

Беспилотники атаковали стратегически важный мост в Маяках Одесской области
Inna Varenytsia/Reuters

Беспилотные летательные аппараты снова атаковали автомобильный мост через Днестр в селе Маяки Одесской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«По оценке экспертов, таким образом россияне пытаются отрезать дунайские порты от остальной территории области. Через эти порты идут крупные потоки грузоперевозок. В том числе 60% всего импорта топлива в Украину», — говорится в публикации.

19 декабря Telegram-канал «Думская» сообщил, что российские военнослужащие с помощью беспилотников типа «Герань» нанесли удар по мосту на трассе Одесса — Рени, расположенному в районе села Маяки. На сооружении временно перекрыли движение.

21 декабря Telegram-канал «Одесса INFO» опубликовал кадры удара российских военных по мосту в селе Маяки. На ролике можно заметить, как вдалеке происходит вспышка, озаряющая небо, за которой раздается взрыв. Автор видео утверждает, что удар пришелся по мосту, хотя сам объект в видео не попал.

Ранее эксперт раскрыл последствия удара по мосту в Одесской области для Украины.

