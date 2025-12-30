Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В российском аэропорту сняты ограничения на полеты

В аэропорту Краснодара сняты ограничения на прием и выпуск самолетов
Виталий Тимкив/РИА Новости

В аэропорту Краснодара (Пашковский) сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Несколько часами ранее сообщалось, что в аэропорту Краснодара в связи с введением временных ограничений задержали 20 рейсов. По состоянию на 10:50 мск, в аэропорту задерживались восемь рейсов на вылет и 12 — на прилет.

29 декабря в московском аэропорту Шереметьево задержали более 15 рейсов на вылет и свыше 60 рейсов на прилет. Как писали журналисты ТАСС, это привело к образованию крупных очередей на регистрацию. При этом информация о причинах внесения изменений в расписание не поступала. Пассажирам перенесенных рейсов через громкоговорители сообщали о возможности бесплатно получить воду и питание в кафе терминалов.

Ранее в аэропорту Петербурга на 13 часов задержали рейс в Таиланд.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27534799_rnd_3",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+