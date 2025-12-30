В российском аэропорту сняты ограничения на полеты

В аэропорту Краснодара сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Краснодара (Пашковский) сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Несколько часами ранее сообщалось, что в аэропорту Краснодара в связи с введением временных ограничений задержали 20 рейсов. По состоянию на 10:50 мск, в аэропорту задерживались восемь рейсов на вылет и 12 — на прилет.

29 декабря в московском аэропорту Шереметьево задержали более 15 рейсов на вылет и свыше 60 рейсов на прилет. Как писали журналисты ТАСС, это привело к образованию крупных очередей на регистрацию. При этом информация о причинах внесения изменений в расписание не поступала. Пассажирам перенесенных рейсов через громкоговорители сообщали о возможности бесплатно получить воду и питание в кафе терминалов.

Ранее в аэропорту Петербурга на 13 часов задержали рейс в Таиланд.