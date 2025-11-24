На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автомобили Solaris с бывшего завода Hyundai подорожали в России

В России выросли цены на автомобили Solaris с бывшего завода Hyundai
Solaris

В России выросли цены на автомобили Solaris, которые выпускаются на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. По данным сервиса CARgument, машины подорожали на 4%.

Кроссовер Solaris HC (ранее известен как Hyundai Creta) подорожал на 99-144 тыс. рублей в зависимости от комплектации. В случае с седаном Solaris KRS (ранее — Kia Rio) подорожание составило от 92 тыс. рублей до 105 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Хетчбэк с увеличенным дорожным просветом Solaris KRX (ранее известен как Kia Rio X) подорожал на сумму от 95 тыс. рублей до 108 тыс. рублей.

Увеличение цен коснулось автомобилей 2025 года производства. Актуальная стоимость Solaris HC по прайс-листу автопроизводителя — от 1,98 млн рублей до 3,15 млн рублей. Solaris KRX стоит от 1,96 млн рублей до 2,9 млн рублей, Solaris KRS — от 1,96 млн рублей до 2,82 млн рублей.

Ранее стало известно, какие детали интерьера Jetta VS5 взяты от Volkswagen.

