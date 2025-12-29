Россияне высказали мнение по поводу прямой линии Путина

ФОМ: 44% россиян понравилось, как Путин отвечал на вопросы во время прямой линии

Более трети россиян (44%) положительно оценили, как президент РФ Владимир Путин отвечал на вопросы в ходе прямой линии. Это следует из опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).

При этом мнение респондентов, которым понравилась прямая линия с президентом, не разделяют 5% опрошенных. Согласно данным ФОМ, 35% россиян видели отрывки из прямой линии Путина, а 15% граждан РФ полностью посмотрели программу.

По мнению 36% опрошенных, вопросы, поступившие российскому лидеру, были хорошими и интересными. С ними не согласны 7% россиян. 4% респондентов также усомнились в искренности Путина.

В то же время большинство россиян (64%) признались, что им интересно смотреть передачи, где глава государства отвечает на вопросы граждан в прямом эфире. В свою очередь более четверти опрошенных (28%) заявили, что не испытывают интереса к подобным программам.

19 декабря Владимир Путин подвел итоги года и ответил на вопросы россиян и журналистов во время прямой линии. Программа длилась 4 часа 27 минут, президенту поступило более 3 млн обращений. Российский лидер в прямом эфире ответил на более чем 80 вопросов.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин готовился к «Итогам года» несколько дней, работая до глубокой ночи.

