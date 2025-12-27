Размер шрифта
СМИ: на юге Москвы эвакуировали торговый центр из-за возгорания

ИА «Регнум»: на юге Москвы эвакуировали торговый центр «Нора» из-за возгорания 
В московском торговом центре «Нора», расположенном на проспекте Андропова, была проведена экстренная эвакуация из-за зафиксированного возгорания. Об этом сообщает источник ИА «Регнум».

Предварительно, очаг пожара находился в магазине электроники на втором этаже здания. Опубликованные кадры демонстрируют скопление посетителей на улице перед ТЦ, рядом с прибывшей пожарной машиной.

По словам одной из очевидиц, доступ в торговый центр временно ограничен из-за продолжающегося пожара.

На данный момент официальные комментарии о причинах возгорания и наличии пострадавших отсутствуют. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Накануне в Москве на улице Зои и Александра Космодемьянских произошел пожар в здании академии МВД. В здании загорелся удлинитель. Пожар ликвидировали огнетушителем на площади в квадратный метр. Никто не пострадал.

Ранее в Красноярском крае произошел мощный пожар в мебельном цехе.
 
