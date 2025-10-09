МЧС Красноярского края сообщило о крупном пожаре в мебельном цехе в Канске

В Красноярском крае произошел мощный пожар в мебельном цехе. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

Пожар возник в Канске и был локализован на площади 1400 кв. м спустя час после вызова пожарных. В результате происшествия никто не пострадал. В борьбе с огнем участвуют 20 спасателей МЧС с привлечением шести единиц техники.

До этого крупный пожар произошел в Волго-Ахтубинской пойме. В хуторе Клетском загорелся сухостой на площади 1 тыс. кв. м.

Утром 8 октября жители сразу нескольких районов Волгограда пожаловались на едкий запах горящего пластика. По их словам, воздух стал физически осязаемым, а над городом повисла ядовитая дымка, вызывающая удушающий кашель.

Предположительно, запах гари распространяется с Астраханской области, где несколько дней тушили сильные пожары.

