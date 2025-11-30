На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пассажирский автобус попал в ДТП в Турции

В Турции в ДТП с автобусом пострадали более 20 человек
В турецкой провинции Афьонкарахисар пассажирский автобус попал в ДТП. В результате 21 человек пострадал, еще двое не выжили. Об этом сообщает газета Milliyet.

Как отмечает издание, автобус вылетел с трассы в кювет у деревни Татарлы и перевернулся. Отмечается, что автобус принадлежит компании Elazığ Murat Turizm, но водитель и маршрут пока не установлены.

По информации издания, на место прибыли экстренные службы. Все пострадавшие были госпитализированы. Были ли среди них россияне — пока не сообщается.

До этого крупная авария в Турции произошла 23 сентября. Тогда туристический автобус столкнулся с микроавтобусом в районе Конаклы в Аланье. По данным агентства IHA, в результате этой аварии пострадали 15 человек, двое из них получили тяжелые травмы. Пострадавших увезли в ближайшие больницы.

Среди тех, кто получил травмы, оказались туристы из России. По данным портала «78|Новости», после лобового столкновения двух автобусов один из пострадавших потерял память.

Ранее стало известно, на каких курортах россияне чаще всего болеют и попадают в аварии.

