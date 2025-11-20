Стало известно, на каких курортах россияне чаще всего болеют и попадают в аварии

РСТ: в ДТП россияне чаще попадают в Таиланде, а болеют – в Турции и Египте

По количеству страховых случаев популярные у россиян курорты делятся на те, где они чаще всего болеют, и где случается наиболее количество ДТП. Так, наибольшее количество отдыхающих граждан из России обращаются за помощью из-за аварий в Таиланде, сообщает 360.ru со ссылкой на руководителя гендиректора компании «Боровицкое страховое общество», руководителя комитета РСТ по страхованию Кирилла Сгибнева.

Чаще всего россияне в Таиланде попадают в ДТП на байках, скутерах и тук-туках. Кроме того, отдыхающие в этой стране периодически страдают от отравления местной едой и водой.

Рискованными с точки зрения страховых случаев эксперт также назвал Италию и ОАЭ, подчеркнув, что в этих странах очень дорогая медицина.

Что касается других популярных курортов, то часто за помощью из-за различного рода заболеваний обращаются российские туристы, отдыхающие в Турции и Египте, отметил Сгибнев.

«Типичные причины, по которым туристы обращаются за помощью в Турции и Египте, — лор-заболевания, солнечные ожоги, тепловые удары, бытовые травмы», — привел пример специалист.

В то же время процент аварийности в этих странах почти втрое ниже, чем в других, заключил глава комитета РСТ по страхованию.

До этого гендиректор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов предупредил, что страховые компании играют большую роль в благополучном отдыхе. Он призвал всегда убеждаться на 100% в дополнительном страховании любых мероприятий, а для экстремальных экскурсий оформлять расширенную страховку. Среди стран, куда опасно ехать без страховки, эксперт выделил Египет, подчеркнув, что здесь часто на туристов нападают акулы, не все туристические объекты своевременно инспектируются, а в пик сезона за этим просто не успевают следить.

